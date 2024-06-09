Франция — Канада: прогноз Виктора Гусева на товарищескую игру

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на товарищескую игру Франция — Канада.

Ставка: гол Мбаппе за 1.66.

«Начнём с Канады, для которой этот матч 9 июня входит в программу подготовки к старту в Кубке Америки — 21 июня в гостях против Аргентины. Потом до конца месяца будут ещё Перу и Чили. В предыдущей, тоже товарищеской встрече в Нидерландах 6 июня канадцы, продолжающие европейское турне, разочаровали после перерыва, ведь первый тайм завершился вничью — 0:0, и у гостей были моменты приличной игры. Но вот во втором они, видимо, и устали, и расстроились, когда пропустили мяч. В итоге уступили — 0:4.

Свои звёзды в составе сборной Канады, бесспорно есть. Например, Альфонсо Дэвис из «Баварии». Хотя те комплименты, которые «кленовые листья» заслужили на чемпионате мира в Катаре, впоследствии поутихли. Виной тому, в частности, всего четыре победы в 10 последних матчах. Ну, и в результате своего поста лишился главный тренер.

Франция проведёт в Бордо последнюю игру до старта на Евро. Там первым соперником 17 июня будет Австрия. До игры с канадцами французы дома, особо не напрягаясь, победили Люксембург — 3:0. У Мбаппе — гол и две результативные передачи. Замечу, что коэффициенты на голы этого нападающего для таких, индивидуальных ставок относительно малы: ведь вероятность забитого им мяча высока. Фантастическая заявка команды во главе с тем же Мбаппе, который, помимо всего прочего, мотивирован переходом в «Реал», а также находится на пути к «Золотому мячу», оставляет мало надежд любому сопернику.

Тренер Дидье Дешам по опыту и авторитету — в числе топовых на предстоящем турнире. Поскольку это последняя, генеральная репетиция, стоит ждать на поле основной состав французов. Своё поле и лишний день отдыха перед матчем — серьёзное преимущество. Ну, и не забудем о том, что предыдущий соперник у Канады был гораздо серьёзнее, чем у Франции, и голландцы соперника измотали изрядно. Остаётся добавить, что команды пока встречались лишь однажды: на чемпионате мира 1986 года французы победили — 1:0. Поставим на очередной гол Мбаппе», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».