Франция — Канада: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч 9 июня

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на товарищеский матч Франция — Канада.

Ставка: победа Франции с форой (-2.5) за 2.23.

«Трёхцветные» разгромили в минувшем товарищеском матче Люксембург со счётом 3:0. Французы играли хорошо, контролировали мяч и создали достаточно голевых ситуаций. Атакующее трио в составе Гризманн – Тюрам – Мбаппе давило на защиту соперника, которая совершила достаточное количество ошибок.

Но всё внимание было приковано к Килиану Мбаппе, поскольку наконец-то завершилась трансферная сага нападающего. Он официально стал игроком мадридского «Реала». Воодушевлённый перспективой выступать за клуб своей мечты капитан сборной Франции был мотивирован и забил гол люксембуржцам.

Канада отправилась в Европу на серию товарищеских матчей, чтобы поправить своё реноме, пошатнувшееся после болезненных неудач на крупных турнирах. Напомним, «красные» слабо сыграли на ЧМ-2022 и Золотом кубке КОНКАКАФ. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения руководства, стал провал в матче с Японией (1:4).

Главный тренер Джон Хердман потерял свой пост, а его место занял Джесси Марш. Дебют с Канадой закончился разгромным поражением во встрече с Нидерландами со счётом 0:4.

Канада пытается вернуть себе уверенность в собственных силах, но Джесси Марш пока не может наладить игру. Да и в целом вокруг его фигуры много спорных моментов. «Трёхцветные» в отличной форме, поскольку конкуренция за место в основе не позволяет расслабляться футболистам. Даже если Дидье Дешам прибегнет к ротации состава, для канадцев мало что изменится в лучшую сторону.