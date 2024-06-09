Италия — Босния и Герцеговина: прогноз «Чемпионата» на контрольную игру

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 1.95.

«Скуадра адзурра» в процессе подготовки к Евро-2024 провела матч с Турцией. Нулевая ничья поставила перед тренерским штабом Лучано Спаллетти не самые приятные вопросы. Его подопечные слабо сыграли в атаке, нанесли 11 ударов и создали всего один реально опасный момент.

Наставник Италии рассказал в интервью, что недоволен результатом, но понимает причины неудачной игры. Спаллетти списывает это на повышенные физические нагрузки, которые получили футболисты на сборах. Весьма вероятно, что к матчу с боснийцами они придут в норму.

Квалификацию к Евро-2024 Босния и Герцеговина провалила. Сине-жёлтые проиграли 7 матчей из 10 и набрали всего девять очков. Особенно болезненными были поражения в матчах с Люксембургом (0:2 и 1:4). Выводы были сделаны, и произошла смена главного тренера.

Возглавил сборную Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез. Его дебют выпал на выездную игру с Англией и завершился разгромным поражением со счётом 0:3. Наставнику предстоит провести сложный процесс омоложения команды, поскольку лидеру Эдину Джеко уже 38 лет.

Италия слабо сыграла в атаке в последней встрече, но дополнительные нагрузки повлияли на концентрацию. При Лучано Спаллетти команда лучше атакует, проводит интересные комбинации, много создаёт опасных моментов. Сине-жёлтые пока привыкают к требованиям и схеме нового тренера, а оборона во встрече с Англией допустила запредельное количество ошибок. Мы предполагаем, что итальянцам нужна победа для восстановления уверенности, поэтому они реализуют своё преимущество в классе и выиграют с преимуществом в два мяча.