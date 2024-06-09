Италия — Босния и Герцеговина: ставка Романа Павлюченко на товарищескую встречу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Италия — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 1.84.

«Италия и Босния и Герцеговина сойдутся в товарищеском матче 9 июня. Думаю, хозяева поля должны тут выигрывать, особенно смотря на последние результаты их соперника.

Последние матчи Боснии и Герцеговины никакого позитива не внушают. Команда идёт на серии поражений из пяти матчей. Если брать предыдущие её десять встреч, то там она не уступила всего дважды – оба раза обыграла Лихтенштейн (2:1 и 2:0), что каким-то достижением тяжело назвать. В других турах отбора на Евро-2024 боснийцы терпели неудачи и по итогу финишировали низко, всё равно попав в стыки. Но там их сразу выбила Украина (1:2).

Несколько дней назад Босния и Герцеговина провела товарищеский матч против Англии. Но там, в принципе, всё было довольно ожидаемо – 0:3. А вот Италия недавно не смогла выиграть в своём спарринге. Но соперник у неё был совсем другого уровня – Турция. В их противостоянии голов не было — 0:0. В других товарищеских матчах в марте «лазурная армия» уже выиграла — у Эквадора (2:0) и Венесуэлы (2:1).

А вот отбор на чемпионат Европы у подопечных Спаллетти тоже был довольно трудным. Проиграла сборная борьбу за первое место Англии и чуть было не пропустила выше Украину. В итоге только по дополнительным параметрам итальянцы расположились выше соперника, напрямую попав на Евро в Германии.

Тут я не жду каких-либо сюрпризов. Да, несколько дней назад команда Спаллетти не выиграла в товарищеском матче, но там у неё была крепкая Турция. Босния и Герцеговина находится в кризисе – тут ей ничего не светит», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».