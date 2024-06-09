Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Черногория — Грузия: ставка Игоря Семшова на контрольную игру 9 июня

Черногория — Грузия: ставка Игоря Семшова на контрольную игру 9 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Черногория – Грузия.

Ставка: победа Черногории за 2.55.

«Сборная Грузии впервые в своей истории пробилась в финальный раунд чемпионата Европы. Француз Вилли Саньоль, который возглавил грузин в феврале 2021 года, бесспорно, вместе со своими подопечными добился большого достижения. Хотя в группе Грузия заняла предпоследнее место, её время пришло в плей-офф. Там южане обошли Люксембург и по пенальти переиграли Грецию.

А вот Черногория стала в своей группе третьей, обойдя только Литву и Болгарию. И уступила две первые строчки Венгрии и Сербии.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Черногория
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нет никаких сомнений, что черногорцы у себя дома в Подгорице захотят доказать и показать, что они ничуть не слабее участника предстоящего Евро. Грузия же после столь большого успеха, скорее всего, не станет очень уж надрываться перед финальным раундом. Да и травм тоже нужно избежать. Черногория выиграет», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 11.97: Хвича Кварацхелия разомнётся к Евро-2024
Экспресс с коэффициентом 11.97: Хвича Кварацхелия разомнётся к Евро-2024
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android