Черногория — Грузия: ставка Игоря Семшова на контрольную игру 9 июня

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Черногория – Грузия.

Ставка: победа Черногории за 2.55.

«Сборная Грузии впервые в своей истории пробилась в финальный раунд чемпионата Европы. Француз Вилли Саньоль, который возглавил грузин в феврале 2021 года, бесспорно, вместе со своими подопечными добился большого достижения. Хотя в группе Грузия заняла предпоследнее место, её время пришло в плей-офф. Там южане обошли Люксембург и по пенальти переиграли Грецию.

А вот Черногория стала в своей группе третьей, обойдя только Литву и Болгарию. И уступила две первые строчки Венгрии и Сербии.

Нет никаких сомнений, что черногорцы у себя дома в Подгорице захотят доказать и показать, что они ничуть не слабее участника предстоящего Евро. Грузия же после столь большого успеха, скорее всего, не станет очень уж надрываться перед финальным раундом. Да и травм тоже нужно избежать. Черногория выиграет», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».