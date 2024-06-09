«Бостон» — «Даллас»: прогноз «Чемпионата» на второй матч финала НБА

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на второй матч финала НБА «Бостон» — «Даллас».

Ставка: победа «Бостона» с форой (-7.5) за 1.94.

Минувшая встреча завершилась уверенной победой «Селтикс» со счётом 107:89. В некоторой степени слабая игра «Маверикс» в атаке стала сюрпризом. Провалил матч, не выдержав нервного напряжения и прессинга трибун, лидер «Далласа» Кайри Ирвинг, набравший всего 12 очков. Напомним, ранее 32-летний защитник со скандалом покинул «зелёных». Он объявил о продлении контракта с клубом, а затем передумал и запросил обмен.

Матч сразу пошёл по сценарию «Бостона». «Селтикс» в первой четверти совершили впечатляющий рывок, добившись внушительного преимущества всего за 12 минут игры. Хотя в третьей четверти «Даллас» прибавил и сократил дистанцию, «Бостон» быстро вернул себе контроль.

Интересная статистика: почти 50% своих бросков в минувшей встрече «Селтикс» совершили с трёхочковой дистанции, а когда они попадают из-за дуги около 40%, как это было в первой игре серии, их очень трудно остановить. Находившийся на матче Хосеп Гвардиола поддерживал «Бостон». Известно, что он общался с наставником «зелёных» Джо Маззуллой, которому понравились некоторые тактические приёмы главного тренера «Ман Сити».

На протяжении всего плей-офф Лука Дончич борется с травмой колена, что заметно по его игре. Пришлось нелегко в минувшей встрече Кайри Ирвингу, поскольку его опекали более высокие игроки. Разыгрывающий «Далласа» не сумел найти свой ритм. Он реализовал только 6 из 19 бросков и несколько раз попадал под блок-шот.

Ещё одним решающим фактором, повлиявшим на провал «Далласа», стала слабая игра Пи Джей Вашингтона и Дерека Лайвли, которые не показали себя в первой встрече. Первый не забросил ни одного трёхочкового, да и в целом у «Маверикс» очень низкий процент попаданий. Тот факт, что Лука Дончич сделал всего одну передачу, говорит о качестве защиты «Бостона».

«Даллас» — это психологически устойчивая команда, и один неудачный матч не сломит её. Но защита периметра остаётся слабым местом «Маверикс», чем наверняка воспользуется соперник. Лидеры «Селтикс» в полнейшем порядке, и их трёхочковые броски вновь решат исход встречи. Рекомендуем ставку на победу «Бостона» с форой (-7.5) за 1.94.