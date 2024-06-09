«Бостон» — «Даллас»: когда матч финала НБА, во сколько начало, какой счёт в серии

10 июня состоится второй матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Селтикс» можно за 1.36, а шансы «Маверикс» оценили коэффициентом 3.26.

Аналитики считают, что встреча «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» получится результативной: тотал больше 213.5 очка идёт за 1.83, а тотал меньше 213.5 очка — за 1.95. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 18.0.

Минувшая встреча завершилась уверенной победой «Селтикс» со счётом 107:89. В некоторой степени слабая игра «Маверикс» в атаке стала сюрпризом. Провалил матч, не выдержав нервного напряжения и прессинга трибун, лидер «Далласа» Кайри Ирвинг, набравший всего 12 очков. Напомним, ранее 32-летний защитник со скандалом покинул «зелёных». Он объявил о продлении контракта с клубом, а затем передумал и запросил обмен.

Матч сразу пошёл по сценарию «Бостона». «Селтикс» в первой четверти совершили впечатляющий рывок, добившись внушительного преимущества всего за 12 минут игры. Хотя в третьей четверти «Даллас» прибавил и сократил дистанцию, «Бостон» быстро вернул себе контроль.