Аргентина — Эквадор: прогноз «Чемпионата» на контрольную игру 10 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Аргентина — Эквадор.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 4.5 мяча за 1.88.

После победы на ЧМ-2022 сборная Аргентины не сбавляет ход. Она выиграла все шесть последних товарищеских встреч с общим счётом 19:1 и заготовила отличную почву для получения путёвки на первенство планеты 2026 года. Бело-голубые возглавляют таблицу отбора на турнир.

В составе сборной Аргентины очень много результативных нападающих и полузащитников, но вот в оборонительной линии известных имён явно не хватает. Этим легко объяснимы здоровый прагматизм и осторожность Скалони. Месси это тоже по душе. Он разделяет идеи тренера, готовится к Кубку Америки и не исключает вероятности участия в ЧМ-2026.

У сборной Эквадора гораздо меньше ресурсов. Она неудачно выступила на ЧМ-2022, хотя изо всех сил старалась выйти из группы. Из выступающих за национальную команду известных футболистов можно выделить разве что защитников «Байера» и «Айнтрахта» — Пьеро Инкапье и Вильяма Пачо, а также хавбека «Челси» Мойсеса Кайседо.

В частности, благодаря стараниям этих футболистов в квалификации на ЧМ-2026 дела у «триколора» обстоят неплохо. Он уступил только Аргентине, а также сыграл вничью с Колумбией (0:0) и Венесуэлой (0:0). Победили эквадорцы Уругвай (2:1), Боливию (2:1) и Чили (1:0).

Наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе видится победа Аргентины и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.88. Четыре из шести последних очных встреч, с учётом товарищеских, закончились именно так. Ещё была ничья, а другой матч бело-голубые выиграли с крупным счётом — 6:1.

Аргентинцы проиграли всего лишь 2 из 55 последних матчей, с учётом товарищеских. Даже если встреча складывается не по плану Скалони, его подопечные побеждают на классе. Осечки случаются крайне редко. В предстоящей игре сбоев не предвидится.