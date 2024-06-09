Александр Зверев — Карлос Алькарас: букмекеры назвали фаворита финала «Ролан Гаррос»

9 июня в матче финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде сыграют немец Александр Зверев и Карлос Алькарас из Испании. Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

Эксперты отдают предпочтение испанцу: коэффициент на победу Карлоса Алькараса — 1.38. Шансы немца оценили коэффициентом 3.35.

Аналитики считают, что матч Александр Зверев – Карлос Алькарас получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.67, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом в 2.20.

Поставить на победу испанца со счётом 3:0 по сетам можно за 3.05.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Зверев оказался сильнее Каспера Рууда в четырёх партиях, а Алькарас сломил сопротивление Янника Синнера в пяти сетах.