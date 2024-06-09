Эксперты оценили шансы «Далласа» сравнять счёт в финальной серии НБА с «Бостоном»

10 июня в Бостоне состоится второй матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас». Начало – в 3:00 мск.

Минувшая встреча завершилась уверенной победой «Селтикс» со счётом 107:89. «Кельты» захватили лидерство в серии до четырёх побед.

Эксперты снова считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Селтикс» по итогам основного времени можно за 1.47, а шансы «Маверикс» оценили коэффициентом 3.20. Заключить пари на овертайм предлагается с коэффициентом 13.0.

Аналитики считают, что вторая встреча «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» получится результативной: тотал больше 213.5 очка идёт за 1.83, а тотал меньше 213.5 очка — за 1.95.

Итоговая победа «Бостона» идёт за 1.40 (70%), успех «Далласа» с учётом овертайма доступен за 3.05 (30%).