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Черногория — Грузия: прогноз «Чемпионата» на матч

Черногория — Грузия: прогноз «Чемпионата» на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на товарищеский матч Черногория — Грузия.

Ставка: победа Грузии за 2.90.

Пока одни сборные встают на путь прогресса, другие с каждым годом показывают результаты хуже. Речь о «храбрых соколах», которые не смогли отобраться на Евро-2024, закончив групповой этап на третьем месте. Весной главным тренером черногорцев стал хорватский специалист Роберт Просинечки. Под его руководством сборная Албании победила Беларусь (2:0) и Северную Македонию (1:0), а также проиграла Бельгии (0:2).

Грузии пришлось проделать непростой путь, чтобы добыть путёвку на чемпионат Европы. «Крестоносцы» выиграли группу в Лиге наций, благодаря чему участвовали в стыковых матчах. Сначала они победили Люксембург со счётом 2:0. Затем столкнулись с проблемами и только по пенальти прошли сборную Греции.

В составе сборной Грузии выделяются голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили и полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, но есть и много других качественных игроков. Мы предлагаем поставить на победу «крестоносцев» с коэффициентом 2.90.

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