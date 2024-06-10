Букмекеры оценили шансы сборной Исландии выиграть у Нидерландов

10 июня на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме состоится товарищеский матч Нидерланды — Исландия. Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 80% вероятности. Успех исландцев оценён в 14.0 (7%). Ставки на ничью принимаются за 7.40 (13%).

Аналитики уверены, что матч Нидерланды — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75.

Если забьют футболисты сборной Нидерландов, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

На победу Нидерландов с форой (-2.5 гола) выставлен коэффициент 2.38.