Польша — Турция: эксперты назвали фаворита матча в Варшаве

10 июня в Варшаве (Польша) состоится товарищеский матч Польша — Турция. Начало игры запланировано на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сборной Польши можно с коэффициентом 2.36. Это примерно 40% вероятности. Успех команды Турции оценён в 3.00 (33%). Ставки на ничью принимаются за 3.50 (27%).

Аналитики не уверены, что матч Польша — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют футболисты сборной Польши, сыграет коэффициент 1.24. Гол в исполнении команды Турции доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Победа Польши всухую идёт за 4.50, а победа Турции всухую — за 5.60.