Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Аргентина — Эквадор

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10 июня состоится товарищеский матч Аргентина — Эквадор. Стартовый свисток прозвучит в 2:00 мск. Игра пройдёт на нейтральном поле, в США.

Явным фаворитом считаются действующие чемпионы мира: поставить на победу сборной Аргентины можно с коэффициентом 1.52. Это примерно 63% вероятности. Успех команды Эквадора оценён в 6.80 (14%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьёт сборная Эквадора, сыграет коэффициент 1.65. Гол в исполнении сборной Аргентины доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Наиболее вероятный исход матча — 1:0 в пользу сборной Аргентины (5.10). На счёт 2:0 в пользу аргентинцев дают коэффициент 5.80.

Ничья 1:1 идёт за 7.20, нулевая ничья — за 9.60, а 3:0 в пользу сборной Аргентины — за 9.80.