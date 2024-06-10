Нидерланды — Исландия: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Нидерланды — Исландия.

Ставка: Исландия не проиграет за 4.70.

В последнем товарищеском матче сборная Нидерландов разгромила Канаду (4:0). Счёт вполне закономерен, но выступление подопечных Рональда Кумана всё равно оставило открытыми некоторые вопросы. Например, что не так с их игрой в финальной трети поля?

Всё меньше верится, что Рональд Куман успеет к началу ЧЕ-2024 отладить игру сборной в нападении. По-настоящему хорош только защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Именно на нём строилась бо́льшая часть игры с Канадой, но это постоянные забросы и прострелы, а как быть с проникающими передачами и развитием атак через центр поля?

На первый взгляд, «викинги» ничем не примечательны. Обычная команда со средним качеством состава и невысоким уровнем развития футбола в стране. Однако у сборной есть свои интересные особенности и характерный почерк.

Создал его опытный Оге Харейде. В недавнем товарищеском матче его подопечные сенсационно победили Англию (1:0). Исландцы нередко ошибались и не поспевали за англичанами, но их самоотдача вынуждала соперника торопиться. В результате «три льва» загубили кучу моментов и чуть не пропустили второй гол.

Поставить на то, что исландцы не проиграют Нидерландам, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Нидерландцам имеет смысл экономить силы. У них будет шесть дней на восстановление перед началом финального раунда Евро-2024, что немало. Однако, если учитывать их проблемы, энергию ведущих футболистов поберечь лишним не будет.