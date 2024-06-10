Нидерланды — Исландия: прогнозы и ставки на товарищеский матч, во сколько начало

10 июня состоится товарищеский матч Нидерланды — Исландия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.19. Успех исландцев оценён в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Аналитики уверены, что матч Нидерланды — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

В последнем товарищеском матче сборная Нидерландов разгромила Канаду (4:0). Счёт вполне закономерен, но выступление подопечных Рональда Кумана всё равно оставило открытыми некоторые вопросы.

На первый взгляд «викинги» ничем не примечательны. Обычная команда со средним качеством состава и невысоким уровнем развития футбола в стране. Однако у сборной есть свои интересные особенности и характерный почерк.

Создал его опытный Оге Харейде. В недавнем товарищеском матче его подопечные сенсационно победили Англию (1:0). Исландцы нередко ошибались и не поспевали за англичанами, но их самоотдача вынуждала соперника торопиться. В результате «три льва» загубили кучу моментов и чуть не пропустили второй гол.