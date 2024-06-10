Нидерланды — Исландия: прогноз Алексея Андронова на контрольную игру

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Нидерланды – Исландия.

Ставка: Нидерланды забьют два или три гола за 2.03.

«Интересная контрольная игра перед Евро. Ну, голландцы в хорошей форме. И, в принципе, видно, что они готовы уже к турниру. Исландия преподнесла большой сюрприз, обыграв Англию. Но я бы не хотел про сборную Англии тут ничего говорить. В конце концов, не о ней сейчас разговор, но для исландцев, я думаю, это прежде всего колоссальный выход эмоций, и будет сложно им против второго гранда столь же дисциплинированно, чётко и уверенно сыграть, на мой взгляд, потому что в целом эта сборная Исландии несколько уступает тому, что мы видели восемь лет назад, например, на Евро, проходившем во Франции.

Поэтому, я думаю, голландцы победят, вряд ли думаю, что здесь будет разгром. К этой цели стремиться необязательно, но должны выигрывать. Мне нравится ставка на мультиколичество голов сборной Нидерландов в этом матче — два или три гола. Коэффициент – 2.03. По-моему, смотрится хорошо», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».