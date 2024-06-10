Польша — Турция: прогноз Алексея Андронова на контрольную игру 10 июня

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Польша – Турция.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.09.

«Товарищеский матч в преддверии Евро. Поляки очень качественную игру провели со сборной Украины. Да, у соперника был полурезервный состав, а может быть, даже и резервный. Но всё равно Польша забила три мяча довольно быстро. В принципе, команда выглядит довольно неплохо готовой сейчас.

Турция сыграла 0:0 с Италией. Я не могу себе представить сборную Турции, которая два матча подряд играет со счётом 0:0 или в двух встречах подряд вообще не забивает. Для меня это немножко странная ситуация будет. Поэтому я как бы подвожу к ставке на «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 2.09. Очень хорошая ставка. Последний раз команды играли между собой очень давно, больше 30 лет назад. Турки выиграли тогда 2:1. Ну как будет сейчас — посмотрим, но в любом случае мне кажется, что обе команды достаточно хороши в атаке. Они должны забивать. Мне очень нравится вариант «обе забьют и тотал больше», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».