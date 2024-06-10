Польша — Турция: прогноз Виктора Гусева на товарищескую игру в Варшаве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Польша — Турция.

Ставка: Польша не проиграет за 1.41.

«Говорить о больших шансах двух этих сборных на Евро я бы не стал. Хотя турки и заняли первое место в отборочной группе, опередив оставшихся вторыми хорватов. Польша стала победителем стыковых матчей Лиги наций, выиграв в полуфинале у Эстонии, а в финале по пенальти у Уэльса.

Товарищеская встреча состоится в Варшаве. Поляки 7 июня дома выиграли у сборной Украины — 3:1, забив три мяча уже к 30-й минуте, а под занавес первого тайма пропустив один ответный. Бесспорной потерей для сборной Польши будет отсутствие на Евро из-за травмы топового нападающего Милика из «Ювентуса». Его партнёр по атаке 35-летний Левандовски (у которого рекордные для сборной 11 матчей и рекордные же пять голов в истории Евро) хорошо начал в «Барселоне», но сейчас переживает не лучшие времена и близок к отъезду в США. А вот в другом звёздном игроке — вратаре Щенсном — сомневаться не стоит.

В сборной Турции, которой с сентября прошлого года руководит итальянец Монтелла, относительно много футболистов из местных клубов, она молода и амбициозна, но не может победить уже в четырёх матчах (две ничьих и два поражения). Турки 4 июня на выезде завершили вничью (0:0) довольно блёклую встречу с итальянцами. Создалось впечатление, что для обеих команд главным было проверить надёжность собственной обороны.

И для тех, и для других матч в Варшаве — последняя репетиция перед Евро, который Турция 18 июня начнёт встречей с Грузией. Польша двумя днями ранее сыграет с Нидерландами. Поляки обыграли турецкую сборную в пяти последних домашних матчах, забив 19 мячей, и, бесспорно, являются неудобным соперником для гостей. Правда, было это уже давно. Предыдущая встреча, которая состоялась в Турции аж в 1993 году, принесла победу хозяевам — 2:1. Польша занимает 28-е место в рейтинге УЕФА, а Турция — 40-е. При новом тренере Пробеже, который, как и его визави, возглавил сборную в сентябре 2023-го, поляки пока не знают поражений: четыре победы и две ничьих. Думаю, Польша не проиграет», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».