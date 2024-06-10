Польша — Турция: прогноз «Чемпионата» на контрольную игру 10 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Польша — Турция.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Не без проблем, тем не менее сборная Польши всё же сумела квалифицироваться на чемпионат Европы в Германии. В напряжённом финале отборочного турнира она победила Уэльс. Хотя казалось, что эпоха Роберта Левандовского позади.

Оказалось, это совсем не так. Лучший бомбардир в истории сборной Польши ещё не сказал своего последнего слова. На последнем отрезке сезона Левандовски очень здорово прибавил. Он стал оказывать больше влияния на игру и чаще радовать результативностью.

В последних 15 встречах в чемпионате Испании Роберт забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. Как ни странно, Левандовски не отметился результативными действиями в последней товарищеской встрече с Украиной, которую его национальная команда выиграла со счётом 3:1. Стал виден результат трудов Михала Пробежа. Значительный вклад в победу привнесли молодые футболисты, талант которых тренер разглядел. Юные игроки показали, что у сборной есть хорошая глубина состава и подрастает талантливое поколение.

У «лунных звёзд» картина похожая. Вывел их на новый уровень Винченцо Монтелла. Итальянский специалист обрёл себя в Турции как на клубном, так и на международном уровне. Он изменил качество командной игры сборной, а также сопутствовал стремительному индивидуальному прогрессу футболистов.

Подготовка к Евро-2024 у турок пока что идёт не очень. В трёх товарищеских встречах они уступили Венгрии (0:1), Австрии (1:6) и сыграли вничью с Италией (0:0). Мало того, что результаты плохие, так ещё и ведущий защитник сборной Турции Озан Кабак в матче с итальянцами получил травму и покинул поле на носилках. Также стоит отметить, что выбивался из ритма во встрече с Италией экс-футболист ЦСКА Юсуф Языджи. Он чуть не «привёз» гол в свои ворота и не создал за час ничего путного.

Благо до начала Евро-2024 ещё есть время. У Языджи будет шанс проявить себя в предстоящем матче. Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Забитых мячей ожидается много.