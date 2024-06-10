«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз Дарьи Мироновой на второй матч финала Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на второй матч финала НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: индивидуальный тотал «Флориды» больше 2 за 1.30.

«70 секунд понадобилось «Флориде», чтобы выйти из своей зоны в первом периоде. Но и забила команда гостям с первого же броска. Как обычно, первый гол в серии забил Вераге с передачи Баркова после обреза Макдэвида.

К концу первого периода уже «Эдмонтон» никак не мог найти пас и выйти из своей зоны. Зато было два шанса «один в ноль» – и оба раза в левый щиток Бобровского. Видимо, кто-то сказал «Ойлерз», что именно там находится слабая точка вратаря «пантер». Но в не субботний вечер.

Второй период — второй гол «Флориды» за пять бросков. Игровички старались, но упирались в стену под именем Бобровский. Этот факт никак не изменить, и бросать ему низом бесполезно. «Эдмонтон» здорово играл, вырисовывал, боролся, но две ошибки стоили им двух голов в свои ворота. Третий залетел уже в пустые.

Не всегда команда, которая показывает качественный хоккей, побеждает. Тем более если с другой стороны лучший вратарь. В последних 11 из 12 игр он пропускал две или меньше шайб за вечер. Дело не в количестве, но удивить Бобровского гости не смогли. Бушар бросает мощно, но мимо. Отскоков россиянин практически не оставляет. Несколько раз за матч он терял позицию, но быстро реабилитировался. «Эдмонтон» не может похвастаться вратарём такой же уверенности и мастерства, поэтому ставлю на то, что «пантеры» забьют два или больше голов», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».