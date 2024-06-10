«Флорида» — «Эдмонтон»: когда второй матч финала НХЛ, во сколько начало, счёт в серии

11 июня состоится второй матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.14. Успех «Эдмонтона» оценён экспертами в 2.90.

Букмекеры считают, что второй матч финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.70. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Главным героем первого матча стал Сергей Бобровский, совершивший 32 сейва. Приз лучшего игрока он получил из рук Владимира Тарасенко. Встреча началась с того, что вратарь допустил курьёзную ошибку, попытавшись сделать передачу на сокомандника. Однако он сразу же исправился.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох отметил, что во втором матче серии его подопечные будут сосредоточены на поиске слабых сторон Сергея и системы «Флориды».

По ходу первого матча «пантеры» позволили «нефтяникам» совершить ряд выходов один на один, но Бобровский со всеми справился. Ни гениальный Коннор Макдэвид, ни возглавляющий список лучших снайперов плей-офф Зак Хайман не сумели перехитрить россиянина. Он читал игру как открытую книгу.