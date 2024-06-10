«Флорида» — «Эдмонтон»: прогноз «Чемпионата» на вторую игру финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.

Первый матч оставил много впечатлений. «Пантеры» выиграли со счётом 3:0. Главным героем первого матча стал Сергей Бобровский, совершивший 32 сейва. Приз лучшего игрока он получил из рук Владимира Тарасенко. Встреча началась с того, что вратарь допустил курьёзную ошибку, попытавшись сделать передачу на сокомандника. Однако он сразу же исправился.

Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох отметил, что во втором матче серии его подопечные будут сосредоточены на поиске слабых сторон Сергея и системы «Флориды».

Макдэвид в послематчевом интервью поделился мнением, что его команде вернулось за победу в шестом матче серии с «Далласом». Однако также он подчеркнул, что если «Ойлерз» будут продолжать демонстрировать такую игру, то заброшенные шайбы непременно придут.

Второй матч серии может получиться результативнее, чем первый. Однако можно снова проверить низ по голам. ТМ 5.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Во второй встрече «нефтяники» наверняка будут злее и постараются сыграть с большей самоотдачей.

Однако и от «Флориды» не стоит ждать менее качественного хоккея, чем в первом матче. Победа даст команде дополнительную уверенность, которая в совокупности с поддержкой родных болельщиков может помочь выиграть и вторую встречу серии.