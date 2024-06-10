Чехия — Северная Македония: прогноз на контрольную встречу 10 июня

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Чехия — Северная Македония.

Ставка: Чехия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Сборная Чехии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии Евро-2024. Пока тренерский штаб национальной команды проводит сбор дома: оценил состояние игроков после сложнейшего сезона и на этой основе сформировал окончательную заявку на турнир.

Иван Гашек уже объявил список игроков, которых включил в заявку на турнир. Сенсаций пока нет. Нашлось место в сборной и для бывшего форварда московского «Локомотива» Яна Кухты. В минувшем сезоне нападающий провёл за пражскую «Спарту» 47 матчей во всех турнирах и забил 21 гол. Но вряд ли он будет твёрдым игроком основы.

В отборочном турнире Евро-2024 Чехия заняла второе место в группе с Албанией, Польшей, Молдавией и Фарерскими островами, набрав 15 очков. Стоит отметить оборону Ивана Гашека, благодаря которой за восемь матчей сборная пропустила всего шесть мячей.

Сборная Северной Македонии неудачно провела квалификацию на Евро-2024 и пропустит турнир. Команда заняла в группе четвёртое место, набрав всего восемь очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Италия, Украина и Англия, подобный результат не удивляет.

Слабо сыграли «красные львы» в минувшем товарищеском матче с Хорватией. «Шашечные» разгромили Северную Македонию со счётом 3:0. Главному тренеру македонцев Благое Милевски нужно строить новую команду, но процесс идёт тяжело.

Пока нет информации, какой состав будет использовать главный тренер «народной команды» Иван Гашек. В последней товарищеской игре с Мальтой, в которой чехи одержали крупную победу со счётом 7:1, многие лидеры остались в запасе.

Физическая форма у чехов хорошая, да и пора Патрику Шику подтвердить перед болельщиками своё высокое мастерство. Оборона Северной Македонии в игре с Хорватией допустила много ошибок, поэтому мы рекомендуем ставку на то, что Чехия не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.07.