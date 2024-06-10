Букмекеры оценили шансы «Эдмонтона» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли с «Флоридой»

11 июня состоится второй матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

В первом матче «Флорида» выиграла со счётом 3:0, захватив лидерство в серии до трёх побед.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 45% вероятности. Успех «Эдмонтона» оценён экспертами в 2.90 (34%). Заключить пари на ничью по итогам трёх периодов предлагается с коэффициентом 4.70 (21%).

Букмекеры считают, что второй матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Итоговая победа «Флориды» идёт за 1.75 (55%), а победа «Эдмонтона» с учётом овертайма — за 2.20 (45%).