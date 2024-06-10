«Флорида» — «Эдмонтон»: букмекеры назвали самый вероятный счёт второго матча серии

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11 июня состоится второй матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон». Начало встречи запланировано на 3:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу «Пантерз».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 45% вероятности. Успех «Эдмонтона» оценён экспертами в 2.90 (34%). Заключить пари на ничью по итогам трёх периодов предлагается с коэффициентом 4.70 (21%).

Итоговая победа «Флориды» идёт за 1.75 (55%), а победа «Эдмонтона» с учётом овертайма — за 2.20 (45%).

Наиболее вероятный исход основного времени матча — ничья 2:2 (8.30). За 9.40 предлагают поставить на счёт 3:3.

Победа «Флориды» со счётом 3:2 доступна за 13.5, на 4:2 в пользу «Пантерз» дают коэффициент 14.5.