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Азербайджан — Казахстан: букмекеры назвали фаворита матча

Азербайджан — Казахстан: букмекеры назвали фаворита матча
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11 июня на нейтральном поле в Венгрии состоится товарищеский матч Азербайджан — Казахстан. Начало игры — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение сборной Азербайджана: поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 2.40. Это около 41% вероятности. Успех казахстанцев оценён в 3.20 (30%). Ставки на ничью принимаются за 3.33 (29%).

Аналитики считают, что матч Азербайджан — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.

Если забьют футболисты сборной Азербайджана, сыграет коэффициент 1.29. Гол в исполнении Казахстана доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

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