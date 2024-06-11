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Южная Корея — Китай: эксперты оценили шансы в матче отбора ЧМ-2026

Южная Корея — Китай: эксперты оценили шансы в матче отбора ЧМ-2026
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11 июня в Сеуле состоится матч отбора на ЧМ-2026 Южная Корея — Китай. Начало – в 14:00 мск.

Эксперты не сомневаются в успехе хозяев поля: поставить на победу южнокорейцев можно с коэффициентом 1.23. Успех китайцев оценивается в 14.0. На ничью дают коэффициент 6.40.

Букмекеры считают, что игра Южная Корея — Китай получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54.

Если забьют игроки сборной Южной Кореи, зайдёт коэффициент 1.01. Гол в исполнении команды Китая доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 2.18.

Заключить пари на победу сборной Южной Кореи с форой (-2.5 гола) можно с коэффициентом 2.55.

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