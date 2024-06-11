Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить Молдавию

11 июня состоится товарищеский матч Молдавия — Украина. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами гостей: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 64% вероятности. Успех молдаван оценён в 7.30 (13%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Аналитики считают, что матч Молдавия — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Если забьют футболисты сборной Молдавии, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.

Заключить пари на победу сборной Украины с разницей в два мяча и более предлагается с коэффициентом 2.27.