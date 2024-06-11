Португалия — Ирландия: прогноз букмекеров на матч

11 июня состоится товарищеский матч Португалия — Ирландия. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Эксперты считают фаворитами хозяев поля: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.32. Успех ирландцев оценивается в 8.80. На ничью дают коэффициент 5.80.

Букмекеры считают, что игра Португалия — Ирландия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол в исполнении команды Ирландии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Победа сборной Португалии с форой (-1.5 гола) оценена коэффициентом 1.75. На победу сборной Ирландии с форой (+1.5) дают 2.12.