Португалия — Ирландия: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Португалия — Ирландия.

Ставка: победа Португалии и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Сборная Португалии завершает процесс подготовки к стартующему в ближайшее время Евро-2024. Главный тренер Роберто Мартинес, оценив состояние игроков, предоставил небольшой отпуск Криштиану Роналду и Рубену Невешу.

С Финляндией подопечные Роберто Мартинеса легко справились без Роналду (4:2), но вот хорваты оказались крепким орешком. Португальцы им проиграли со счётом 1:2. Криштиану был включён в заявку, но на поле не вышел. Весьма вероятно, что нападающий, накопив силы и эмоции, будет главной опасностью для защиты ирландцев.

В отборочном турнире Евро-2024 Португалия выступила отлично. Она заняла первое место в группе со Словакией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном, набрав 30 очков. Стоит отметить оборону «команды избранных», благодаря которой португальцы пропустили всего два мяча в 10 играх.

Сборная Ирландии провалила квалификацию на Евро-2024. Команда заняла в группе четвёртое место, набрав всего шесть очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Франция и Нидерланды, подобный неудачный результат не удивляет.

Ирландия победила дома в минувшей игре Венгрию со счётом 2:1. Стоит отметить самоотдачу и характер подопечных Джона О'Ши. Трой Пэрротт забил победный мяч уже в добавленное арбитром время.

Португалия в индивидуальном мастерстве превосходит соперника. Поражение в матче с хорватами не отражает реальную силу «команды избранных», поскольку тренерский штаб оставил в запасе некоторых лидеров. Весьма вероятно, что с ирландцами сыграет Роналду, а он умеет мотивировать, поэтому мы рекомендуем ставку на победу Португалии и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.