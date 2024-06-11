Португалия — Ирландия: прогноз Виктора Гусева на контрольный матч

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Португалия — Ирландия.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Товарищеский матч состоится 11 июня на поле португальцев, а через неделю после этого они проведут первую встречу на Евро — против чехов. Чемпионы Европы 2016 года до этого сыграли с Финляндией (4:2) и Хорватией (1:2). Интересно, что в первой из этих встреч не принял участие не только легенда Евро Криштиану Роналду, но и другие столпы команды — Пепе и Бернарду Силва. А с хорватами из этой тройки на поле вышел только Силва.

В генеральной репетиции в Авейру на поле будет основной состав. И, вероятно, станет хотя бы отчасти ясно, насколько игра будет строиться вокруг Криштиану. Ведь это может быть не только козырем, но и скрытой угрозой для самих португальцев, если вдруг потенциальный лидер окажется не в лучшей форме. Бесспорно, понимает это и сам 39-летний Роналду, который, впрочем, на уже шестом, рекордном Евро собирается не ударить в грязь лицом.

Ирландцы на Евро не попали, в отборочной группе проиграв шесть матчей — Франции, Нидерландам и Греции — и дважды выиграв у Гибралтара. 4 июня в товарищеском матче Ирландия уже победила дома отправляющуюся на Евро Венгрию (2:1). А в марте в ещё двух встречах на своём поле с будущими участниками этого турнира устояла против Бельгии (0:0) и минимально уступила Швейцарии (0:1). Следующий сбор у ирландцев только осенью, когда они возьмут старт в Лиге наций домашней игрой с Англией. Что, думаю, позволяет гостям 11 июня чувствовать себя раскованно и сыграть открыто.

Португальцы в этом месяце дважды пропустили от финнов, не говоря уже о домашнем поражении от хорватов. Если вспомнить игры в марте, когда команда проводила сборы в предыдущий раз, то здесь был проигрыш в Словении (0:2), а в матче на своём поле против Швеции, хотя крупная победа (5:2) и впечатлила, но два мяча хозяева снова получили.

В 2021 году команды встречались в отборочном турнире чемпионата мира. Португальцы, у которых автором двух голов стал до того не забивший пенальти Роналду, одержали волевую победу дома (2:1). В Дублине, когда на 82-й минуте был удалён Пепе, команды сыграли 0:0. А общая статистика личных встреч такова: восемь побед Португалии и четыре — Ирландии при трёх ничьих. Ставим на то, что обе забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».