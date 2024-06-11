Южная Корея — Китай: прогноз «Чемпионата» на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Южная Корея — Китай.

Ставка: победа Южной Кореи и тотал больше 3.5 мяча за 2.33.

«Азиатские тигры» в последнее время доминируют в Азии и довольно легко проходят квалификацию на крупные турниры, не встречая особого сопротивления. Вот и отбор на ЧМ-2026 для Южной Кореи складывается удачно. «Воины Тэджу» досрочно вышли в следующий этап, занимая первое место в группе с 13 очками. «Азиатские тигры» выиграли четыре матча из пяти, и одна встреча завершилась вничью. Напомним, соперниками Южной Кореи по группе являются Таиланд, Китай и Сингапур.

Именно в Сингапуре провели минувший матч южнокорейцы и победили с крупным счётом 7:0. Тон задали лидеры команды Сон Хын Мин, представляющий клуб АПЛ «Тоттенхэм», и Ли Кан Ин из «ПСЖ». Каждый оформил по дублю и сыграл практически без ошибок. А ведь недавно между ними был конфликт, закончившийся потасовкой, но капитан сборной сумел наладить положительную атмосферу в команде.

Китай находится в сложной ситуации перед последним туром. Команда занимает второе место в таблице, набрав восемь очков. На три очка она опережает Таиланд. Таиландцы дома принимают Сингапур и вполне могут победить с крупным счётом. При равенстве очков у команд, места в таблице будут определены по разнице мячей.

Пока у Китая преимущество (9:8), но Таиланд (6:8) способен существенно исправить ситуацию, поскольку его соперник слабо играет в защите. Таким образом, для Китая поражение в матче с Южной Кореей может стать катастрофой.

«Азиатские тигры» отлично играют в атаке, создают много опасных моментов и не испытывают проблем с реализацией. Они превосходят Китай по уровню индивидуального мастерства и сумеют этим воспользоваться, порадовав болельщиков голами. Рекомендуем ставку на победу Южной Кореи и тотал больше 3.5 мяча за 2.33.