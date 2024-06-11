Азербайджан — Казахстан: прогноз на контрольный матч 11 июня

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Азербайджан — Казахстан.

Ставка: победа Казахстана за 3.20.

Сборная Азербайджана до сих пор не определилась с постоянным главным тренером. Исполняет обязанности наставника Ариф Асадов. В контрольных встречах под его руководством национальная команда победила Монголию (1:0), сыграла вничью с Болгарией (1:1) и уступила Албании (1:3).

Значительных улучшений не наблюдается. У «милли» нет чёткого плана на будущее, системы и стратегии подготовки к предстоящему розыгрышу Лиги наций. Мог бы это подарить сборной Азербайджана Станислав Черчесов. О его назначении достаточно долго ходили слухи.

Однако так вышло, что в итоге российский тренер возглавил команду Казахстана. Вполне возможно, это окажет стимулирующее действие на азербайджанцев. Хотя мстить им не за что, ведь пока что руководит «ястребами» Руслан Балтиев. Черчесов приступит к работе после предстоящей встречи.

Сборная Казахстана в последних двух товарищеских матчах уступила Люксембургу (1:2) и Армении (1:2). В обоих случаях она оставила после себя приятное впечатление. Где-то немного не хватило везения, а где-то подвела реализация и хорошо сыграли соперники.

«Ястребы» — очень перспективный проект. Магомед Адиев заложил в них важные духовные ценности и характер. Пусть казахстанцы не сумели пройти отбор на Евро-2024, зато заявили о себе как об очень неудобном сопернике, умеющем удивлять.

В грядущем матче сборная должна сделать чуть больше, чем обычно. Она проиграла три последние встречи, учитывая товарищеские. Необходимо реабилитироваться. Поставить на победу казахстанцев в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20.