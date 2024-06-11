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Азербайджан — Казахстан: где пройдёт матч, во сколько начало, прогнозы и ставки

Азербайджан — Казахстан: где пройдёт матч, во сколько начало, прогнозы и ставки
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11 июня в Венгрии состоится товарищеский матч Азербайджан — Казахстан. Начало игры — в 17:00 мск. Поставить на победу азербайджанцев можно с коэффициентом 2.35. Успех казахстанцев оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Аналитики считают, что матч Азербайджан — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют футболисты сборной Азербайджана, сыграет коэффициент 1.29. Гол Казахстана доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
11 июня 2024, вторник. 17:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Азербайджана до сих пор не определилась с постоянным главным тренером. Исполняет обязанности наставника Ариф Асадов. В контрольных встречах под его руководством национальная команда победила Монголию (1:0), сыграла вничью с Болгарией (1:1) и уступила Албании (1:3).

Сборная Казахстана в последних двух товарищеских матчах уступила Люксембургу (1:2) и Армении (1:2). В обоих случаях она оставила после себя приятное впечатление. Где-то немного не хватило везения, а где-то подвела реализация и хорошо сыграли соперники.

«Ястребы» — очень перспективный проект. Магомед Адиев заложил в них важные духовные ценности и характер. Пусть казахстанцы не сумели пройти отбор на Евро-2024, зато заявили о себе как об очень неудобном сопернике, умеющем удивлять.

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