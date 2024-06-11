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Чили — Парагвай: прогноз букмекеров на матч

Чили — Парагвай: прогноз букмекеров на матч
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12 июня состоится товарищеский матч Чили — Парагвай. Начало игры запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами чилийцев: поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.83. Это примерно 53% вероятности. Успех парагвайцев оценён в 4.90 (20%). Ставки на ничью принимаются за 3.50 (27%).

Аналитики считают, что матч Чили — Парагвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66.

Если забьют чилийцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол парагвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Ставки на победу сборной Чили с форой (-1.5 гола) принимаются с коэффициентом 3.20. Победа Чили всухую доступна за 2.75.

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