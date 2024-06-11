Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Молдавия — Украина

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11 июня состоится товарищеский матч Молдавия — Украина. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами гостей: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 1.47. Это примерно 65% вероятности. Успех молдаван оценён в 7.80 (12%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Аналитики считают, что матч Молдавия — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Если забьют футболисты сборной Молдавии, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.

Наиболее вероятный исход — победа Украины 1:0 (6.10). На 2:0 в пользу Украины дают 6.30, победа украинцев со счётом 3:0 доступна за 9.00.

Ставки на ничью 1:1 принимаются за 7.60, а на 2:1 в пользу Украины — за 8.30.