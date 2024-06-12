США — Бразилия: когда товарищеский матч, во сколько начало, прогнозы и ставки

13 июня состоится товарищеский матч США — Бразилия. Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бразильцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.51. Успех американцев оценён в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.65.

Аналитики считают, что матч США — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют американцы, сыграет коэффициент 1.51. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Сборная США вышла из группы на ЧМ-2022. Следом она неудовлетворительно выступила в Золотом кубке КОНКАКАФ, но чуть позднее выиграла Лигу наций КОНКАКАФ. Главная задача Грегга Берхалтера — это работа над стабилизацией игры и результатов команды.

Пока что с этим тяжеловато. У «звёздно-полосатых» хорошая самоотдача, здоровая конкуренция за место в основе и уйма энергии. Теперь переходим к минусам. Не все футболисты регулярно получают игровое время на клубном уровне, а ещё в составе сборной недостаточно опытных спортсменов, обладающих лидерскими качествами.

У Бразилии по понятным причинам развитие молодёжи идёт куда лучше. Это одна из самых футбольных стран. Талантов хоть отбавляй, и их отлично замечают. Особенно в составе мадридского «Реала», который этим летом пополнит воспитанник «Палмейраса» — Эндрик.