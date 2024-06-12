«Даллас» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата» на третий матч финала НБА

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч финала НБА «Даллас» — «Бостон».

Ставка: победа «Бостона» за 2.11.

В этой серии «Даллас» пока не смог найти способ противостоять разыгравшейся атаке «Бостона». В первой игре «Маверикс» уступили «Селтикс» без вариантов со счётом 89:107, а во второй встрече перестроились и боролись практически на равных. Тем не менее в заключительной четверти не справились с давлением и потерпели поражение — 98:105.

Таким образом, перед двумя домашними встречами подопечные Джейсона Кидда проигрывают со счётом 0-2 в серии. Если им не удастся одержать победу в этом матче, то их шансы на чемпионство будут практически равны нулю. Дело в том, что в истории НБА никто не выигрывал титул, уступая по ходу финальной серии со счётом 0-3.

Главная причина неудачной игры «Далласа» — низкий процент попадания трёхочковых бросков, а это ключевой фактор, способный перевесить чашу весов в пользу одной из команд. Интересно, что в минувшей игре у «Далласа» было больше подборов (43), но «Маверикс» не использовали это преимущество.

Серия проходит по вполне предсказуемому сценарию: «Даллас» старался набирать очки в «краске», в то время как «Селтикс» полагаются в основном на дальние броски. У «Бостона» налажена комбинационная игра за счёт быстрого движения мяча. В минувшей встрече Джо Маззулла сократил ротацию и выпустил на площадку только восемь игроков.

Два матча подряд «Селтикс» не позволили сопернику набрать 100 очков. Они защищаются на периметре так плотно, что «Маверикс» постоянно приходится бросать с сопротивлением, что сказывается на точности трёхочковых. Кроме того, под своим кольцом подопечные Маззуллы имели преимущество. Учитывая состояние лидера «Далласа» Дончича, который играет с травмой, рекомендуем ставку на победу «Бостона» за 2.11.