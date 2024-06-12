Виктор Немков — Шамиль Гамзатов: прогноз «Чемпионата» на бой «Наше Дело» 84

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на бой «Наше Дело» 84 Виктор Немков — Шамиль Гамзатов.

Ставка: победа Виктора Немкова за 1.75.

Виктор — чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе, обладатель пояса M-1 Challenge, выиграл золотую медаль на ЧМ по боевому самбо. 37-летний боец представляет команду FEDOR TEAM. Его более известный младший брат Вадим также сотрудничает с Фёдором Емельяненко. Последний Император постоянно находится в углу Вадима во время поединков и ведёт своего подопечного к чемпионским титулам.

Виктор Немков засветился в лучших мировых лигах PFL и Bellator. Напомним, в профессиональных боях ММА он выступает с 2008 года. 6 марта 2024 года Виктор в бою с Хусейном Адамовым одержал победу и получил вакантный титул чемпиона «Наше Дело».

Шамилю Гамзатову 33 года, и у него большой опыт участия в боях самого высокого уровня. Он начинал свой путь в единоборствах с секции вольной борьбы, но из-за тяжёлой травмы был вынужден переориентироваться на боевое самбо, джиу-джитсу и кикбоксинг.

Гамзатов — чемпион России и мира по грэпплингу, победитель турнира любительского ММА Москвы и чемпион Дагестана по кикбоксингу. С таким бэкграундом переход в профессионалы был практически неизбежен.

В июле 2019 года Шамиль подписал контракт с UFC, а его дебют состоялся 9 ноября. Гамзатов выиграл бой у бразильского бойца Клидсона Абреу раздельным решением судей. Второй бой в UFC Шамиля сорвался из-за пандемии коронавируса, а затем проблемы с визой не позволили атлету продлить контракт с организацией Даны Уайта.

Шамиль Гамзатов — потенциально сильный боец, но его последний поединок был в 2021 году. Три года без практики — это серьёзный пробел в карьере. Сложно сказать, в какой форме находится Шамиль и сумеет ли выдержать нагрузку. В этом плане подавляющее преимущество у Немкова, который недавно хорошо отработал бой с Адамовым. Мы считаем, что Виктор одержит победу и защитит чемпионский титул.