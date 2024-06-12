Евро-2024: прогноз Александра Вишневского на лучшего бомбардира турнира

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на лучшего бомбардира Евро-2024.

Ставка: Никлас Фюллькруг за 35.00.

«Пройдём по всем группам и выделим самые интересные варианты. Начнём с группы А, где выступает сборная Германии и имеет очень лёгкую группу. Однако никто пока не знает, кто будет на острие атак у Германии: либо Фюллькруг, либо Хаверц. Не совсем понятно, кто будет исполнять пенальти.

В группе С возникает Гарри Кейн, но снова у англичан не такая лёгкая группа, как на чемпионате мира в России. Не совсем понятно, сыграет ли Кейн в стартовом составе, так как в последних матчах он не выходил в основе. То, что Кейн играет в Бундеслиге и изолирован от своих партнёров по АПЛ, не очень хорошо, плюс у Англии потенциально может быть сложный соперник на первой стадии плей-офф. На Кейна кэф всего лишь 5.70. Пусть он один из фаворитов, но при наличии такой конкуренции и такого низкого кэфа вариант не особенно интересный.

Я не буду ставить на голеадоров сборной Франции, где главным считается Мбаппе, но там очень низкий коэффициент. За Францию также будут играть Жиру и Гризманн. И группа не очень простая у Франции, да и сам Мбаппе много выиграл с национальной командой и сейчас больше думает о своём переходе в «Реал».

В группе Е есть мой фаворит, а это Ромелу Лукаку. У Бельгии в соперниках Украина, Румыния и Словакия, и как раз в Лукаку есть всё то, о чём я говорил при выборе лучшего бомбардира и его шансов. Ставка на Ромелу с кэфом 17.00 — это хорошая идея. Не стоит забывать и про лучшего бомбардира Примеры Артёма Довбика, который выступает за сборную Украины. Он ещё и штатный пенальтист, а то, что он станет лучшим бомбардиром, оценивается в 60.00. О ставке на Довбика подумать всё же можно, но я её выбирать не буду.

Есть ещё и группа F, где стоит обратить внимание на Португалию и Криштиану Роналду. Роналду всегда готов забивать много в ворота слабых оппонентов, а против Португалии будет играть в том числе и Грузия. Именно матч с Грузией будет для него максимальной мотивацией, чтобы превзойти все рекорды, которые он установил. Роналду пусть и не играл в условиях сильной конкуренции, но до голов он голоден.

Всё-таки с большим коэффициентом я выберу одну ставку, а именно остановлюсь на Фюллькруге. Даже если Хаверц выйдет в основе в первом матче, а Фюллькруг может появиться на замене и забить, то уже в следующем матче он может перехватить инициативу. Стоит отметить, что результативность Фюллькруга очень высока в составе сборной Германии. Он провёл 15 матчей и забил 11 голов. У Хаверца проведено 44 матча и забито 15 голов. Если Фюллькругу будет вести, а это реально, учитывая наличие Гюндогана, Крооса в полузащите, то могут быть и голы. С коэффициентом 35 вполне можно ставить на Фюллькруга», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».