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Коэффициенты и ставки на матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия

14 июня начнётся грандиозное и, без сомнения, долгожданное событие — Евро-2024. В матче открытия хозяйка турнира сборная Германии будет играть с Шотландией. Начало встречи – в 22:00 мск.

Букмекеры определились с выбором фаворита. Поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.31. Шансы шотландцев оценили в 11.5. На ничью дают коэффициент 6.10.

Эксперты считают, что в матче открытия чемпионата Европы по футболу будет много голов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.23.

Букмекеры также назвали наиболее вероятный счёт – 2:0 в пользу сборной Германии. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 5.70.

Ставки на гол Хаверца принимают с коэффициентом 5.00. Если забьёт Флориан Вирц – сыграет 6.40. На индивидуальный тотал Тони Крооса предлагают поставить с коэффициентом 14.5.