«Эйбар» — «Овьедо»: прогноз на матч плей-офф Сегунды

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на ответный матч полуфинала плей-офф Сегунды «Эйбар» — «Овьедо».

Ставка: победа «Эйбара» за 1.92.

Первая встреча между командами завершилась без голов — 0:0. Поэтому у обоих клубов равные шансы пройти в следующий раунд и побороться за повышение. «Оружейники» финишировали на третьей строчке в Сегунде, с отставанием всего в одно очко от оформившего прямой выход в Примеру «Вальядолида». Подопечные Хосебы Эчеберриа на протяжении сезона хорошо выступали на домашнем стадионе, выиграв 14 из 21 встречи.

«Овьедо» заканчивал сезон Сегунды на шестом месте. Пройти в стыковые матчи клубу удалось только за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, ведь у «Расинга» было ровно столько же очков — 64. Игра на выезде у «синих» часто не ладится. В последних пяти встречах на выезде они потерпели три поражения. Поэтому у «оружейников» будет преимущество.

В матче последнего тура Сегунды эти команды провели очный матч на поле «Эйбара», который выиграл со счётом 4:3. На этот раз ждать такого количества голов не следует. Всё-таки чувствуется ответственность за результат. Но в домашней обстановке шансы «оружейников» вырастут в несколько раз. Мы предлагаем ставку на победу подопечных Эчеберриа за 1.92.