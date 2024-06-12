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Букмекеры назвали шансы «Далласа» сократить отставание в финале НБА с «Бостоном»

13 июня на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе состоится третий матч финала плей-офф НБА «Даллас» — «Бостон». Начало встречи – в 3:30 мск.

Счёт в серии до четырёх побед — 2-0 в пользу «Бостон Селтикс».

Эксперты на этот раз считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Маверикс» по итогам четырёх четвертей можно за 1.81, а шансы «Селтикс» оценили коэффициентом 2.30. Заключить пари на овертайм предлагается за 13.0.

Аналитики считают, что встреча «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» получится результативной: тотал больше 211.5 очка идёт за 1.85, а тотал меньше 211.5 очка — за 1.93.

Сделать ставку на итоговую победу «Далласа» в третьем матче предлагают с коэффициентом 1.82 (57% вероятности). Успех «Бостона» с учётом овертайма доступен за 2.30 (43%).