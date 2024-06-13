Германия — Шотландия: коэффициенты и ставки на матч открытия Евро-2024

14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Германия — Шотландия. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев турнира: поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.32. Успех шотландцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Аналитики считают, что матч Германия — Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.

Если забьют футболисты сборной Германии, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Ставки на победу сборной Германии с разницей в два и более гола принимаются за 1.90.