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Евро-2024: прогноз Александра Вишневского на группу А

Евро-2024: прогноз Александра Вишневского на группу А
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на итоги группы А на Евро-2024.

Ставка: Германия наберёт ТБ 6.5 очка за 1.60.

«Начнём с самой первой группы – группы А, в которой хозяева турнира, сборная Германии, имеет довольно лёгких соперников по группе – это сборные Шотландии, Венгрии и чуть более сильная команда Швейцарии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В любом случае мне кажется, что немцы при поддержке своих болельщиков в этой группе должны набирать никак не меньше семи очков. И коэффициент на тотал больше 6.5 очка у сборной Германии в групповом этапе оценивается коэффициентом 1.60. Даже с учётом того, что команда Нагельсмана явно целится на выигрыш и, соответственно, она должна выходить на пик формы уже к матчам плей-офф, но всё-таки в такой лёгкой группе они должны ну точно никому не проигрывать и не меньше двух раз побеждать. Поэтому мне кажется, что семь или даже девять очков в группе немцы наберут», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».

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