«Эдмонтон» — «Флорида»: прогноз «Чемпионата» на третий матч финала Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Флорида».

Ставка: победа «Флориды» с учётом овертайма за 2.10.

Перед третьим матчем в серии «пантеры» побеждают со счётом 2-0. Они при поддержке болельщиков выиграли две встречи (3:0 и 4:1), организовали комфортное преимущество и забрали инициативу. Огромное влияние на успех «Флориды» оказал голкипер Сергей Бобровский.

Одним из факторов, который помог Бобровскому сохранить силы, эмоции и концентрацию на решающем отрезке плей-офф, стал переход «Флориды» на оборонительный стиль. Команда меньше допускает моментов у своих ворот и создаёт помехи сопернику при бросках. Кроме того, Сергей редко отражает шайбу перед собой на пятачок, что кратно снизило риск получить гол на добивании.

Именно с таким стилем «Флориды» ничего не может поделать «Эдмонтон». Обладающие мощнейшей линией атаки «Ойлерз» во главе с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем раз за разом беспомощно утыкались в вязкую защиту «Пантерз». Наставник «нефтяников» Крис Ноблох шёл на различные ухищрения, но заставить ошибаться соперника не сумел.

«Эдмонтон» оказался в сложной ситуации, поскольку лишён права на ошибку. Не работает большинство, а способа поставить в тупик Бобровского тренерский штаб «нефтяников» пока не нашёл. В свою очередь, «пантерам» ничего не нужно выдумывать, а достаточно придерживаться привычного плана. Учитывая пик формы Бобровского, предлагаем сделать ставку на победу «Флориды» с учётом овертайма за 2.10.