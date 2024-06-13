«Эдмонтон» — «Флорида»: когда третий матч финала НХЛ, какой счёт в серии, прогнозы

14 июня состоится третий матч финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Флорида». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они признают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ойлерз» можно с коэффициентом 2.23, а шансы «Пантерз» оценили в 2.75. Ничья в основное время доступна за 4.10.

Аналитики считают, что встреча «Эдмонтон» — «Флорида» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ принимают за 1.76. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 2.10.

Перед третьим матчем в серии «пантеры» побеждают со счётом 2-0. Они при поддержке болельщиков выиграли две встречи (3:0 и 4:1), организовали комфортное преимущество и забрали инициативу. Огромное влияние на успех «Флориды» оказал голкипер Сергей Бобровский.

Одним из факторов, который помог Бобровскому сохранить силы, эмоции и концентрацию на решающем отрезке плей-офф, стал переход «Флориды» на оборонительный стиль. Команда меньше допускает моментов у своих ворот и создаёт помехи сопернику при бросках. Кроме того, Сергей редко отражает шайбу перед собой на пятачок, что кратно снизило риск получить гол на добивании.

Именно с таким стилем «Флориды» ничего не может поделать «Эдмонтон». Обладающие мощнейшей линией атаки «Ойлерз» во главе с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем раз за разом беспомощно утыкались в вязкую защиту «Пантерз». Наставник «нефтяников» Крис Ноблох шёл на различные ухищрения, но заставить ошибаться соперника не сумел.