«Эспаньол» — «Спортинг» Хихон: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф Сегунды

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч плей-офф Сегунды «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон.

Ставка: победа «Эспаньола» за 1.95.

Первый матч, несмотря на то что он проходил в Хихоне, «Эспаньол» выиграл со счётом 1:0. Отличился Хавьер Пуадо с передачи бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта. Крайне маловероятно, что «Спортингу» удастся взять реванш.

В составе хихонского клуба нет известных имён. Как и многие другие команды Сегунды, из-за сильно ограниченных ресурсов он делает ставку на молодёжь. А самых перспективных юных игроков зачастую при первых же проблесках таланта покупают гранды.

У «Эспаньола» резервов будет поболее. В составе клуба есть экс-форвард «Райо Вальекано» Сальви, опытный защитник Виктор Руис и воспитанник «Барселоны» Серхи Гомес. Последний, правда, получил красную карточку в первом матче с хихонским «Спортингом» за неспортивное поведение на 90-й минуте.

«Спортинг», в отличие от «Эспаньола», пробрался в зону стыков на тоненького. Он лишь на одно очко опередил «Расинг». По ходу сезона красно-белых очень сильно штормило. Они выиграли только 18 из 42 матчей в Сегунде, а также 11 раз сыграли вничью. У бело-синих поражений почти в два раза меньше.

Если на выезде «Эспаньол» смотрелся лучше и сумел победить «Спортинг», то дома он тем более должен выиграть без особых проблем. У красно-белых серьёзные проблемы с выездами. Плюс у каталонского клуба лучше комплектация состава и результаты на дистанции.