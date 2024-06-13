«Эспаньол» — «Спортинг» Х: во сколько начало полуфинала Сегунды, результат первого матча

13 июня состоится ответный матч полуфинала плей-офф за повышение «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-синих можно с коэффициентом 1.95. Успех красно-белых оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что ответный матч «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Первый матч, несмотря на то что он проходил в Хихоне, «Эспаньол» выиграл со счётом 1:0. Отличился Хавьер Пуадо с передачи бывшего нападающего «Барселоны» Мартина Брейтуэйта. Крайне маловероятно, что «Спортингу» удастся взять реванш.

В составе хихонского клуба нет известных имён. Как и многие другие команды Сегунды, из-за сильно ограниченных ресурсов он делает ставку на молодёжь. А самых перспективных юных игроков зачастую при первых же проблесках таланта покупают гранды.

У «Эспаньола» резервов будет поболее. В составе клуба есть экс-форвард «Райо Вальекано» Сальви, опытный защитник Виктор Руис и воспитанник «Барселоны» Серхи Гомес. Последний, правда, получил красную карточку в первом матче с хихонским «Спортингом» за неспортивное поведение на 90-й минуте.